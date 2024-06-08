Маркифф Моррис: «Если бы Адетокумбо не травмировал Ирвинга, у «Бакс» не было бы чемпионского титула»

Маркифф Моррис считает, что травма Кайри Ирвинга помогла «Бакс» выиграть титул.

заявил, что у не было бы чемпионского перстня, если бы он не травмировал во втором раунде плей-офф 2021 года.

«Если бы Яннис не подставил ногу под Кайри, « » выиграл бы тот чемпионат. У «Милуоки» не было бы чемпионского титула. Я знаю это. Они проиграли бы всухую. Они это знают. Можете спросить любого из их команды», – сказал форвард « ».