Маркифф Моррис: «Если бы Адетокумбо не травмировал Ирвинга, у «Бакс» не было бы чемпионского титула»

Теги Даллас Милуоки Бруклин НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Маркифф Моррис Яннис Адетокумбо Баскетбол

Маркифф Моррис считает, что травма Кайри Ирвинга помогла «Бакс» выиграть титул.

Маркифф Моррис заявил, что у Янниса Адетокумбо не было бы чемпионского перстня, если бы он не травмировал Кайри Ирвинга во втором раунде плей-офф 2021 года.

«Если бы Яннис не подставил ногу под Кайри, «Бруклин» выиграл бы тот чемпионат. У «Милуоки» не было бы чемпионского титула. Я знаю это. Они проиграли бы всухую. Они это знают. Можете спросить любого из их команды», – сказал форвард «Далласа».

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6 комментариев
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Да янис еще тот дровосек. Бедный Порзи
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Да вся лига знает. У Яниса один успешный плей-офф за всю карьеру, и то ему пришлось ломать игроков в нем.
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Если бы у Дюранта были короче пальцы...
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Если бы Олиник не травмировал Лава, и Кайри был здоров в том финале...
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Ответ KakoytoChel
Если бы Олиник не травмировал Лава, и Кайри был здоров в том финале...
Если бы Крис Пол не рвал заднюю поверхность , то гсв тогда бы вообще без
Гаек остались 😂 но это спорт , травмы часть этого
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