Маркифф Моррис: «Если бы Адетокумбо не травмировал Ирвинга, у «Бакс» не было бы чемпионского титула»
Маркифф Моррис считает, что травма Кайри Ирвинга помогла «Бакс» выиграть титул.
Маркифф Моррис заявил, что у Янниса Адетокумбо не было бы чемпионского перстня, если бы он не травмировал Кайри Ирвинга во втором раунде плей-офф 2021 года.
«Если бы Яннис не подставил ногу под Кайри, «Бруклин» выиграл бы тот чемпионат. У «Милуоки» не было бы чемпионского титула. Я знаю это. Они проиграли бы всухую. Они это знают. Можете спросить любого из их команды», – сказал форвард «Далласа».
Гаек остались 😂 но это спорт , травмы часть этого