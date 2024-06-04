Карл-Энтони Таунс хотел бы остаться в «Миннесоте»

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс выразил желание остаться в «Миннесоте».

«Я рад провести здесь уже девять лет, надеюсь, что в следующем году будет без изменений.

Уверен, что смогу быть здесь, вместе со своими братьями и продолжать делать то, что люблю. Здесь, у себя дома. Таков план. С моей стороны ничего не изменилось. Я люблю этот город. Люблю эту организацию. Люблю этот город», – сказал центровой.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, обмен Таунса может состояться в случае перехода «Вулвз» от Глена Тэйлора к Марку Лори и Алексу Родригесу.

В сезоне-24/25 зарплата Таунса возрастет до 49 миллионов долларов за год, так как вступает в силу супермаксимальный контракт 28-летнего бигмена.

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1 комментарий
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забыл добавить,что любит этот город
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