Джейсон Кидд: «Джейлен Браун – лучший игрок «Селтикс»

Джейсон Кидд назвал Джейлена Брауна лучшим игроком «Бостона».

« – их лучший игрок.

Он опекает Луку по всей площадке. Он зарабатывает штрафные броски. Он делает все, что должен делать лучший игрок. Он играет на обеих сторонах, и в защите, и в нападении, на высоком уровне. И он делает это на протяжении всего плей-офф. Мы говорим об MVP финала Восточной конференции. И похоже, что он продолжает в том же духе.

Нам нужно играть с ним пожестче и не пускать его в трехсекундную зону», – сказал главный тренер « ».