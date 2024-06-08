Джейсон Кидд: «Джейлен Браун – лучший игрок «Селтикс»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейсон Кидд назвал Джейлена Брауна лучшим игроком «Бостона».

«Джейлен – их лучший игрок.

Он опекает Луку по всей площадке. Он зарабатывает штрафные броски. Он делает все, что должен делать лучший игрок. Он играет на обеих сторонах, и в защите, и в нападении, на высоком уровне. И он делает это на протяжении всего плей-офф. Мы говорим об MVP финала Восточной конференции. И похоже, что он продолжает в том же духе.

Нам нужно играть с ним пожестче и не пускать его в трехсекундную зону», – сказал главный тренер «Далласа».

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1 комментарий
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Все верно здесь, нужно дать стимул Тейтуму, чтобы тот доказал что это он номер один. И взять его под плотную защиту. 😉
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