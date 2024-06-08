Джейсон Кидд: «Джейлен Браун – лучший игрок «Селтикс»
Джейсон Кидд назвал Джейлена Брауна лучшим игроком «Бостона».
«Джейлен – их лучший игрок.
Он опекает Луку по всей площадке. Он зарабатывает штрафные броски. Он делает все, что должен делать лучший игрок. Он играет на обеих сторонах, и в защите, и в нападении, на высоком уровне. И он делает это на протяжении всего плей-офф. Мы говорим об MVP финала Восточной конференции. И похоже, что он продолжает в том же духе.
Нам нужно играть с ним пожестче и не пускать его в трехсекундную зону», – сказал главный тренер «Далласа».