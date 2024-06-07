Леброн Джеймс: «Бостон» недооценивают в плане движения мяча»

Леброн Джеймс высоко оценивает движение мяча в «Селтикс».

«Люди недооценивают передачи «Бостона». Они идут в проход к кольцу, и как только защита начинает перестраиваться, они завершают атаку с помощью передач.

Всего два их баскетболиста играют в «изоляции». Это Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. Еще немного Пэйтон Притчард. Остальные действуют через розыгрыш.

Их движение мяча недооценивают. Они изображают проход у задней линии или под углом в 45 градусов и заставляют защиту раскрыться. После чего у них пять игроков на периметре, бросающих трехочковые под 40% или выше», – рассказал звездный форвард.