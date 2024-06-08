Джейлен Браун о свободном времени перед финалом НБА: «Смотрел Гарри Поттера»

Джейлен Браун рассказал, как проводил свободное время перед финалом НБА.

У «Селтикс» было 10 дней на отдых после завершения решающей серии Восточной конференции с «Пэйсерс».

«Многие наши парни, вероятно, проводят время с семьями, все дела, но у меня семьи нет. Я холостяк. Поэтому я запоем смотрел Гарри Поттера», – сказал защитник « ».

В ответ на вопрос, с какими персонажами фэнтезийной истории он себя ассоциирует больше всего, Браун назвал Дамблдора и Гермиону, сделав уточнение по последней.

«Гермиона тоже является тем человеком, который держит всех на верном пути. Она из тех, кто доводит дело до конца. Это и про меня. Что-то вроде «Мы должны это сделать». Я не буду ждать до самой последней минуты. У тебя есть задание? Мы выполним его в первый же день. Мы не будем ждать до последней минуты», – заявил .