ЦСКА предложил проводить гладкий регулярный чемпионат Лиги ВТБ в четыре круга

Формат регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ может измениться.

предложил проводить регулярку в четыре круга вместо разделения команд на две группы после первого этапа. Совет лиги рассмотрит предложение на заседании 14 июня.

Если идея будет одобрена, то регулярный чемпионат Лиги ВТБ с 12 клубами-участниками будет состоять из минимум 44 матчей. В прошедшем сезоне в регулярке было сыграно 36 (первые 6 команд) и 40 матчей (остальные 8 команд).

Петербургский «Зенит» поддерживает предложение ЦСКА, а также предлагает добавил турнир плей-ин.

«Мы это решение поддерживаем. Единственное, мы также еще предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги. Когда клубы, занявшие 7-10-е места, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф», – сказал генеральный директор « » .

В анонимном опросе «Спорт-Экспресса» восемь генеральных менеджеров клубов проголосовали за разделение на группы, три – против, еще трое затруднились ответить.