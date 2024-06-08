Дрю Холидэй о сдерживании Луки Дончича 1 на 1: «У нас даже белые парни защищаются»

Дрю Холидэй объяснил удачную игру «Бостона» в защите против Луки Дончича.

В пером матче финала «Селтикс» – «Мэверикс» (107:89, 1-0) словенец набрал 30 очков и 1 передачу при 12 из 26 с игры.

« » сделал ставку на индивидуальную защиту против лидера « », не прибегая к сдваиваниям.

«Это отлично работало, когда мы бросали против него разных ребят. Разные ребята, которые по-разному играют в защите. Кто-то агрессивно, кто-тот нет, но у нас даже белые парни защищаются.

Надеюсь, это стало проблемой для и, надеюсь, мы сможем продолжить делать это», – заявил защитник «Селтикс».