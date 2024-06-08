Дрю Холидэй о сдерживании Луки Дончича 1 на 1: «У нас даже белые парни защищаются»

Теги Бостон Даллас НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Лука Дончич Кристапс Порзингис Пэйтон Притчард Сэм Хаузер Баскетбол

Дрю Холидэй объяснил удачную игру «Бостона» в защите против Луки Дончича.

В пером матче финала «Селтикс» – «Мэверикс» (107:89, 1-0) словенец набрал 30 очков и 1 передачу при 12 из 26 с игры.

«Бостон» сделал ставку на индивидуальную защиту против лидера «Далласа», не прибегая к сдваиваниям.

«Это отлично работало, когда мы бросали против него разных ребят. Разные ребята, которые по-разному играют в защите. Кто-то агрессивно, кто-тот нет, но у нас даже белые парни защищаются.

Надеюсь, это стало проблемой для Дончича и, надеюсь, мы сможем продолжить делать это», – заявил защитник «Селтикс».

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4 комментария
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Что означает «у нас даже белые защищаются!?» что за акцент на цвет кожи. Сказал бы дончич что-то такое типо «у нас даже черные защищаются» то все начали бы хейтить и тд
+3
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+3
А чёрные, может быть, даже не играют на бас гитаре, умеют считать до 10 и не едят каждый день жареную курочку?
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+1
Джру казался максимально адекватным раньше, жаль
+6
-5
+1
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