Кендрик Перкинс: «У Джейлена Брауна есть все, чтобы стать лучшим игроком этого финала»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Кендрик Перкинс отметил игру защитника «Бостона» Джейлена Брауна.

«Джейлен Браун был лучшим игроком на площадке. Он максимально нацелен на результат. С тех пор, как его не включили в символические сборные сезона, он выступает на совершенно другом уровне.

Мы много говорили о Луке Дончиче, Джейсоне Тейтуме и Кайри Ирвинге в контексте того, кто станет лучшим игроком в серии. Джейлен Браун снова напомнил о необходимости себя уважать. У него есть все, чтобы быть лучшим игроком финала. Он доминировал на обеих сторонах площадки, демонстрировал страсть и характер.

Я прогнозировал победу «Бостона» в семи матчах, но «Далласу» нужно собраться. Потому что «Селтикс», и в первую очередь Браун, настроены очень серьезно», – заключил эксперт ESPN.

Браун набрал 22 очка, 6 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота в первом матче финальной серии (107:89, 1-0). Защитник реализовал 7 из 12 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 6 из 11 штрафных.

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4 комментария
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Ответ кот 26
Он весь плей офф выглядеть намного предпочтительнее первой опции!!!
Может как раз дело в 1 опции) который забирает на себя много внимания и дает другим творить) 1 опция как раз Берет на себя мало бросков) не пуляет все подряд, хотя могла бы) жертвует так сказать)
+2
-1
+1
Ответ mqh9pzrxgf
Может как раз дело в 1 опции) который забирает на себя много внимания и дает другим творить) 1 опция как раз Берет на себя мало бросков) не пуляет все подряд, хотя могла бы) жертвует так сказать)
зато раздает неплохо)
+1
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+1
Он весь плей офф выглядеть намного предпочтительнее первой опции!!!
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