Кендрик Перкинс: «У Джейлена Брауна есть все, чтобы стать лучшим игроком этого финала»

Кендрик Перкинс отметил игру защитника «Бостона» Джейлена Брауна.

«Джейлен Браун был лучшим игроком на площадке. Он максимально нацелен на результат. С тех пор, как его не включили в символические сборные сезона, он выступает на совершенно другом уровне.

Мы много говорили о , и в контексте того, кто станет лучшим игроком в серии. снова напомнил о необходимости себя уважать. У него есть все, чтобы быть лучшим игроком финала. Он доминировал на обеих сторонах площадки, демонстрировал страсть и характер.

Я прогнозировал победу « » в семи матчах, но «Далласу» нужно собраться. Потому что «Селтикс», и в первую очередь Браун, настроены очень серьезно», – заключил эксперт ESPN.

Браун набрал 22 очка, 6 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота в первом матче финальной серии (107:89, 1-0). Защитник реализовал 7 из 12 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 6 из 11 штрафных.