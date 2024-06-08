Первая игра финальной серии «Селтикс» – «Мэверикс» достигла 17-летнего минимума по ТВ-аудитории

Первый матч финала НБА «Бостон» – «Даллас» выдал низкий ТВ-рейтинг.

Средний рейтинг матча составил 5,7, а количество зрителей – 10,99 миллиона человек. С такими показателями встреча в стала наименее просматриваемой первой игрой финальных серий с 2007 года, если не принимать во внимание два сезона во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

Только матчи «Майами» – «Лейкерс» в 2020 году (рейтинг 4,1 и 7,69 миллиона зрителей) и «Милуоки» – «Финикс» в 2021 году (рейтинг 4,5 и 8,7 миллиона ​​зрителей) привлекли меньше внимания, чем первая игра финала плей-офф-2024.

Тот факт, что «Селтикс» быстро удалось оторваться в счете, также повлиял на количество зрителей. Обычно пик ТВ-аудитории приходится на конец матчей, но в пятницу случилась обратная ситуация. А именно, число зрителей сократилось с 11,35 миллиона в 22:30 до 9,01 миллиона в 22:45.

«Бостон» победил со счетом 107:89, 1-0.