Первая игра финальной серии «Селтикс» – «Мэверикс» достигла 17-летнего минимума по ТВ-аудитории

Теги Бостон Даллас НБА телевидение болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Первый матч финала НБА «Бостон» – «Даллас» выдал низкий ТВ-рейтинг.

Средний рейтинг матча составил 5,7, а количество зрителей – 10,99 миллиона человек. С такими показателями встреча в Бостоне стала наименее просматриваемой первой игрой финальных серий с 2007 года, если не принимать во внимание два сезона во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

Только матчи «Майами» – «Лейкерс» в 2020 году (рейтинг 4,1 и 7,69 миллиона зрителей) и «Милуоки» – «Финикс» в 2021 году (рейтинг 4,5 и 8,7 миллиона ​​зрителей) привлекли меньше внимания, чем первая игра финала плей-офф-2024.

Тот факт, что «Селтикс» быстро удалось оторваться в счете, также повлиял на количество зрителей. Обычно пик ТВ-аудитории приходится на конец матчей, но в пятницу случилась обратная ситуация. А именно, число зрителей сократилось с 11,35 миллиона в 22:30 до 9,01 миллиона в 22:45.

«Бостон» победил со счетом 107:89, 1-0.

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8 комментариев
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Не пойму как со стабильно падающим из года в года рейтингами по финалам они вырывают такой сочный тв-контракт
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+6
Извиняюсь,я не смог посмотреть. Сон одолел
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+4
Ответ Alex_Polishchuk
Не пойму как со стабильно падающим из года в года рейтингами по финалам они вырывают такой сочный тв-контракт
Инфляция, цены на кабельное растут быстрее. НФЛ 100 ярдов на 10 лет подписала года 3 назад, следующий контракт раза в 2-2.5 больше будет
+3
0
+3
Ответ Alex_Polishchuk
Не пойму как со стабильно падающим из года в года рейтингами по финалам они вырывают такой сочный тв-контракт
Ну, это первая игра серии. На следующих будет побольше народу. Особенно на потенциально закрывающих финал. ) Плюс от соперника зависит же, будь вместо Далласа Лейкерс, думаю, рейтинг был бы стократ выше.
+2
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+2
Ответ Alex_Polishchuk
Не пойму как со стабильно падающим из года в года рейтингами по финалам они вырывают такой сочный тв-контракт
Тв проигрывает конкуренцию онлайн сервисам, по зрительскому интересу. Единственное, что остается популярным у телевизора - это политические шоу и спорт, поэтому телеканалы готовы платить огромные бабки.
+2
0
+2
Ответ Michael Allakhverdyan
Инфляция, цены на кабельное растут быстрее. НФЛ 100 ярдов на 10 лет подписала года 3 назад, следующий контракт раза в 2-2.5 больше будет
Я понимаю почему платятся такие деньги за НФЛ, но первичное ощущение такое, что у НБА текущий объем рынка и темпы роста весьма далеки от амфутовских
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Ответ Бондарев Олег
Ну, это первая игра серии. На следующих будет побольше народу. Особенно на потенциально закрывающих финал. ) Плюс от соперника зависит же, будь вместо Далласа Лейкерс, думаю, рейтинг был бы стократ выше.
Ну тут антирекорд пробивается уже в первой игре, хотя я ожидал, что рейтинги будут лучше чем в последние годы. Факт фактом - после финалов ГСВ - Кавс рейтинги финалов стабильно угасают
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