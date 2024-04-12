Лиза Лесли: «Кейтлин Кларк должна быть в олимпийской сборной»

Теги сборная США жен NCAA Лиза Лесли олимпийский баскетбольный турнир жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Лиза Лесли призвала взять Кейтлин Кларк на олимпийский турнир.

«Она должна быть в олимпийской сборной. Мы не пожем покинуть страну без нее. Она будет потрясающим игроком. Нет никаких сомнений в том, что она уже одна из лучших баскетболисток на планете», – заявила легенда WNBA.

Разыгрывающая Айовы довела свою команду до финала женского турнира NCAA, где уступила Южной Каролине.

Кларк набирала 31,6 очка, 7,4 подбора и 8,9 передачи в среднем в сезоне-2023/34.

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