Лиза Лесли: «Кейтлин Кларк должна быть в олимпийской сборной»

Лиза Лесли призвала взять Кейтлин Кларк на олимпийский турнир.

«Она должна быть в олимпийской сборной. Мы не пожем покинуть страну без нее. Она будет потрясающим игроком. Нет никаких сомнений в том, что она уже одна из лучших баскетболисток на планете», – заявила легенда WNBA.

Разыгрывающая Айовы довела свою команду до финала женского турнира , где уступила Южной Каролине.

Кларк набирала 31,6 очка, 7,4 подбора и 8,9 передачи в среднем в сезоне-2023/34.