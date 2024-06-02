Кейтлин Кларк: «Уже знаю, что получу пару серьезных ударов. Стараюсь не беспокоиться об этом»

Кейтлин Кларк прокомментировала тяжелый старт в лиге.

«Что есть, то есть. На данный момент я приняла ситуацию и не отвечаю. Пусть бьют, надо не давать залезть себе в голову и знать, что это случится. Я уже знаю, что получу пару серьезных ударов в каждом матче. Стараюсь не беспокоиться об этом. Просто оставаться в игре и концентрироваться на своей команде, на том, что важно», – заявила первый номер драфта женской НБА.

Защитник « » набрала 11 очков, 8 подборов, 6 передач и 1 перехват в победном матче с « » (71:70). Кларк стала второй баскетболисткой после , которая набрала 150 очков, 50 подборов и 50 передач или более в первых 10 играх карьеры в женской НБА.

«Индиана» занимает 11 строчку с результатом 2-8.