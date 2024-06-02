Кейтлин Кларк: «Уже знаю, что получу пару серьезных ударов. Стараюсь не беспокоиться об этом»

Теги женская НБА Чикаго жен Индиана жен Сабрина Ионеску Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк прокомментировала тяжелый старт в лиге.

«Что есть, то есть. На данный момент я приняла ситуацию и не отвечаю. Пусть бьют, надо не давать залезть себе в голову и знать, что это случится. Я уже знаю, что получу пару серьезных ударов в каждом матче. Стараюсь не беспокоиться об этом. Просто оставаться в игре и концентрироваться на своей команде, на том, что важно», – заявила первый номер драфта женской НБА.

Защитник «Индианы» набрала 11 очков, 8 подборов, 6 передач и 1 перехват в победном матче с «Чикаго» (71:70). Кларк стала второй баскетболисткой после Сабрины Ионеску, которая набрала 150 очков, 50 подборов и 50 передач или более в первых 10 играх карьеры в женской НБА.

«Индиана» занимает 11 строчку с результатом 2-8.

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2 комментария
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Ответ lexakarabut
За 11 часов о ней 4 новости. Поясните пожалуйста для тех кто не следит за женской НБА, в чем причина её такой популярности? Я без негатива, просто интересно
То что она крутой игрок и побила не один рекорд в студ. баскетболе
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