В следующем году НБА может устроить состязание «2 на 2»: Стефен Карри и Клэй Томпсон против Сабрины Ионеску и Кейтлин Кларк

НБА рассматривает возможность состязания «2 на 2» во время Уикенда всех звезд-25.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«На данный момент весьма вероятно, что в следующем году вновь состоится дуэль против .

Уикенд всех звезд 2025 года пройдет в области залива Сан-Франциско в «Чейз-центре». Как мне сказали, Кейтлин Кларк и могут присоединиться к состязанию «2 на 2». Еще одним кандидатом является Дэмиан Лиллард. Обсуждения продолжаются», – сказал Чарания.