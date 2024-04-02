В следующем году НБА может устроить состязание «2 на 2»: Стефен Карри и Клэй Томпсон против Сабрины Ионеску и Кейтлин Кларк
НБА рассматривает возможность состязания «2 на 2» во время Уикенда всех звезд-25.
Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«На данный момент весьма вероятно, что в следующем году вновь состоится дуэль Стефена Карри против Сабрины Ионеску.
Уикенд всех звезд 2025 года пройдет в области залива Сан-Франциско в «Чейз-центре». Как мне сказали, Кейтлин Кларк и Клэй Томпсон могут присоединиться к состязанию «2 на 2». Еще одним кандидатом является Дэмиан Лиллард. Обсуждения продолжаются», – сказал Чарания.
у него за карьеру один раз залетно выше 40 с трехи и все.