В следующем году НБА может устроить состязание «2 на 2»: Стефен Карри и Клэй Томпсон против Сабрины Ионеску и Кейтлин Кларк

Теги Голден Стэйт женская НБА НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Сабрина Ионеску Кейтлин Кларк Баскетбол

НБА рассматривает возможность состязания «2 на 2» во время Уикенда всех звезд-25.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«На данный момент весьма вероятно, что в следующем году вновь состоится дуэль Стефена Карри против Сабрины Ионеску.

Уикенд всех звезд 2025 года пройдет в области залива Сан-Франциско в «Чейз-центре». Как мне сказали, Кейтлин Кларк и Клэй Томпсон могут присоединиться к состязанию «2 на 2». Еще одним кандидатом является Дэмиан Лиллард. Обсуждения продолжаются», – сказал Чарания.

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17 комментариев
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Даже в таком состязании Карри нужно тащить мертвого теммейта )
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Клэй им четыре пальца покажет, если проиграет.
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+13
Ответ kc6nxy8whs
😂
а что смешного? он даже в таком провальном сезоне бросает трехи прилично лучше. лиллард никогда не был стабильным топ снайпером. у него хорошо выходит бросать с дриблинга и все. в среднем довольно обычно бросает, на уровне Хардена. но это немного не тот уровень.
у него за карьеру один раз залетно выше 40 с трехи и все.
+7
0
+7
Лучше бы Дэйма вместо клея
+3
-1
+2
Клей в следующем сезоне может быть не в гсв)
+2
0
+2
Не, ну тут уже дамы будут фаворитками :)
+1
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+1
Ответ Мурзин Ринат
Даже в таком состязании Карри нужно тащить мертвого теммейта )
Это очень смешно , хоть и люблю старину Клэя
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Дэмиан Лиллард? Зачем им кузнец? Им кузнец не нужен.
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Девушки невероятные! Итоговый результат состязания сложно предсказать будет.
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Ответ Nbw77785
Тогда это будет шоу года!
Насчёт шоу года говорить рано, НБА, надеюсь, ещё что-то сделает для того, чтобы уикенд всех звёзд стал нормальным, а не унылым зрелищем как сейчас.
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Ответ Nbw77785
Это да, но не знаю, что можно придумать, чтоб вернуть интерес
На сдк как то заманить не Брауна, а Зайона, Джа и тд. Плюс США против мира организовать, правда хз как это сделать, чтобы одинаковое количество человек было от конференций.
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Ответ BBART
Лучше бы Дэйма вместо клея
Клэй сильнее как снайпер и прилично
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0
Ответ BBART
Лучше бы Дэйма вместо клея
Стеф с Клеем принесут больше просмотров, чем Стеф с Деймом.
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Ответ Misha_Sapunov
Клэй сильнее как снайпер и прилично
😂
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Ответ kc6nxy8whs
😂
у клэя по карьере 40%, у дэйма 36%
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