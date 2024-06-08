Тони Паркер о первом с 2018 года сезоне без трофеев для «Виллербана»: «Горжусь командой»

Теги Тони Паркер Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Париж Пьеррик Пупе Баскетбол

Тони Паркер отреагировал на первый с 2018-го сезон без трофеев для «Виллербана».

Французский клуб стал одним из аутсайдеров Евролиги-23/24 и уступил в полуфинале местного чемпионата «Парижу».

«После всего, что произошло в этом сезоне, двух смен тренеров, я очень горжусь тем, что являюсь президентом «Виллербана», я очень горжусь командой и характером, который она продемонстрировала. Я говорю большое спасибо и передаю поздравления главному тренеру Пьеррику Пупе и его штабу. Они сумели вернуть команду на правильный путь и всех успокоить.

Эта серия могла бы сложиться в нашу пользу, но фортуна была на стороне «Парижа». Таков спорт, но это было невероятно, и я не чувствую себя грустным или подавленным. Мы проиграли очень сильной команде. Так что, да, в этом году у нас не будет трофея. Но это случится впервые с 2018 года. Сколько клубов могут похвастать тем же самым? Только одна команда добилась этого, и это «Виллербан», – заявил президент французского клуба.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий