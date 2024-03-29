Ти Джей Паркер собирается судиться с «Виллербаном»

Ти Джей Паркер хочет добиться компенсации за раннее расторжение контракта.

Брат четырехкратного чемпиона НБА и президента « » стал главным тренером клуба в 2020 году после семи лет на посту ассистента.

За время его руководства команда выиграла два титула чемпиона Франции и один кубок страны.

В 2022 году контракт Паркера был продлен до 2026 года.

«Виллербан» неудачно начал сезон-2023/24, в результате чего контракт был расторгнут. Стороны встретятся в суде в июне этого года.

На данный момент место главного тренера клуба занимает Пьеррик Пупе. «Виллербан» делит второе место в чемпионате Франции с « » с результатом 19-7.