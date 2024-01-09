Джанни Петруччи о Тони Паркере: «Хорошие игроки не всегда становятся хорошими менеджерами»

Джанни Петруччи считает недопустимыми комментарии Тони Паркера в адрес Поццекко.

Президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал главу « ».

Паркер после расставания с главным тренером публично выразил недовольство работой специалиста: «Я очень, очень разочарован».

«Хорошие игроки не всегда становятся хорошими менеджерами.

Возможно, хотел, чтобы его команду вывели в «Финал четырех», – считает Петруччи.