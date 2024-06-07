Джейлен Браун партнерам: «Не расслабляемся, парни, это всего одна игра»

Джейлен Браун призвал партнеров не терять концентрацию.

В раздевалке « » после первой домашней победы была радостная и расслабленная атмосфера. Центровой Кристапс получил поздравления от партнеров в связи с удачным возвращением на площадку после травмы.

Защитник Джейлен Браун призвал одноклубников сохранять уважительное отношение к сопернику.

«Не расслабляемся, парни, это всего одна игра», – заявил Браун.

поддержал его во время интервью.

«Мы победили в первой встрече. Но они будут лучше. Мы видели даже в этом плей-офф. Они уступали в первом матче и потом подстраивались. Нам нужно вынести уроки из этой игры и самим сделать шаг вперед», – рассудил защитник.