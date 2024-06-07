Джейлен Браун партнерам: «Не расслабляемся, парни, это всего одна игра»
Джейлен Браун призвал партнеров не терять концентрацию.
В раздевалке «Бостона» после первой домашней победы была радостная и расслабленная атмосфера. Центровой Кристапс Порзингис получил поздравления от партнеров в связи с удачным возвращением на площадку после травмы.
Защитник Джейлен Браун призвал одноклубников сохранять уважительное отношение к сопернику.
«Не расслабляемся, парни, это всего одна игра», – заявил Браун.
Деррик Уайт поддержал его во время интервью.
«Мы победили в первой встрече. Но они будут лучше. Мы видели даже в этом плей-офф. Они уступали в первом матче и потом подстраивались. Нам нужно вынести уроки из этой игры и самим сделать шаг вперед», – рассудил защитник.