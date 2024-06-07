Джейлен Браун партнерам: «Не расслабляемся, парни, это всего одна игра»

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Джейлен Браун призвал партнеров не терять концентрацию.

В раздевалке «Бостона» после первой домашней победы была радостная и расслабленная атмосфера. Центровой Кристапс Порзингис получил поздравления от партнеров в связи с удачным возвращением на площадку после травмы.

Защитник Джейлен Браун призвал одноклубников сохранять уважительное отношение к сопернику.

«Не расслабляемся, парни, это всего одна игра», – заявил Браун.

Деррик Уайт поддержал его во время интервью.

«Мы победили в первой встрече. Но они будут лучше. Мы видели даже в этом плей-офф. Они уступали в первом матче и потом подстраивались. Нам нужно вынести уроки из этой игры и самим сделать шаг вперед», – рассудил защитник.

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1 комментарий
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Бостону точно не нужно так уж обольщаться, Даллас точно все или многое поправит и дальше будет очень интересно 100%. По факту, если Далласу давать шанс на равные концовки, то все может закончиться очень не очень для Бостона.
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