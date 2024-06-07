Шэмс Чарания: «Решение выпустить Порзингиса со скамейки было гениальным»

Теги Бостон Даллас НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Кристапс Порзингис Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания оценил готовность центрового Кристапса Порзингиса к финалу НБА.

«Все прошло идеально. «Бостон» наработал взаимодействие в течение плей-офф с Элом Хорфордом на позиции центрового. Решение выпустить Порзингиса со скамейки было гениальным. Он стал «x-фактором» «Селтикс».

Клуб знал за несколько дней до финала, что он будет физически здоров. Они не знали, насколько он готов к финалу, к давлению и ответственности. И он показал идеальную степень готовности. Команда должна наградить его за это», – заявил инсайдер.

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4 комментария
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Шэмс, тормози
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Хьюстон пускай третий пик за Лавина отдаёт
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Ответ copti_san
Хьюстон пускай третий пик за Лавина отдаёт
не надо)
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