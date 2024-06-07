Боб Майерс: «Даллас» был не готов к тому, как Кристапс Порзингис войдет в игру»
Боб Майерс высоко оценил вклад Кристапса Порзингиса в победу «Бостона».
«Очень впечатляет то, что он был вне игры так долго и так здорово вернулся в состав. В таком ритме, с таким уровнем результативности. Внес свой вклад в защиту.
Огромный рывок, который «Селтикс» сделали в первой четверти, получив преимущество в 17 очков, оказался решающим. После этого «Бостон» опередил «Даллас» всего на одно очко.
Казалось, что «Даллас» не был готов к тому, как Кристапс Порзингис войдет в игру», – заключил эксперт в эфире ESPN.
Центровой закончил встречу, набрав 20 очков, 6 подборов и 3 блок-шота. Порзингис реализовал 8 из 13 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных.