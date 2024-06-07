Боб Майерс: «Даллас» был не готов к тому, как Кристапс Порзингис войдет в игру»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Боб Майерс Кристапс Порзингис Баскетбол

Боб Майерс высоко оценил вклад Кристапса Порзингиса в победу «Бостона».

«Очень впечатляет то, что он был вне игры так долго и так здорово вернулся в состав. В таком ритме, с таким уровнем результативности. Внес свой вклад в защиту.

Огромный рывок, который «Селтикс» сделали в первой четверти, получив преимущество в 17 очков, оказался решающим. После этого «Бостон» опередил «Даллас» всего на одно очко.

Казалось, что «Даллас» не был готов к тому, как Кристапс Порзингис войдет в игру», – заключил эксперт в эфире ESPN.

Центровой закончил встречу, набрав 20 очков, 6 подборов и 3 блок-шота. Порзингис реализовал 8 из 13 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

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1 комментарий
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Не «войдет», а ворвется в игру))
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