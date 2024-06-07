«Чикаго» хочет получить более высокий пик на драфте-2024, чтобы выбрать Матаса Бузелиса

«Буллз» проявляют интерес к Матасу Бузелису.

Форвард с литовскими корнями родом из может уйти в Топ-5 драфта-2024 . « », выбирающие 11-ми, рассматривают возможности получения более высокого пика за разумную цену.

Генеральный менеджер хорошо знаком с молодым баскетболистом и заинтересован в его услугах.

Бузелис провел сезон-2023/24 в команде «Игнайт», где набирал 14,3 очка, 6,9 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за матч.