«Чикаго» хочет получить более высокий пик на драфте-2024, чтобы выбрать Матаса Бузелиса

Теги Чикаго НБА NCAA драфт НБА Артурас Карнишовас Игнайт Матас Бузелис Баскетбол

«Буллз» проявляют интерес к Матасу Бузелису.

Форвард с литовскими корнями родом из Чикаго может уйти в Топ-5 драфта-2024 НБА. «Буллз», выбирающие 11-ми, рассматривают возможности получения более высокого пика за разумную цену.

Генеральный менеджер Артурас Карнишовас хорошо знаком с молодым баскетболистом и заинтересован в его услугах.

Бузелис провел сезон-2023/24 в команде «Игнайт», где набирал 14,3 очка, 6,9 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за матч.

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