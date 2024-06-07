Джо Маззулла о нейтрализации Дончича и Ирвинга: «Великолепная индивидуальная защита»
Джо Маззулла похвалил «Бостон» за игру в защите.
В первом матче с «Мэверикс» (107:89, 1-0) игроки «Селтикс» не пользовались сдваиваниями во время сдерживания лидеров соперника Луки Дончича (30 очков, 12 из 26 с игры, 1 передача) и Кайри Ирвинга (12 очков, 6 из 19 с игры).
«Просто великолепная индивидуальная защита. Каждый должен взять на себя часть задачи по сдерживанию этих ребят. У «Далласа» потрясающая команда, они оказывают на вас огромное давление своей способностью набирать очки.
У нас каждый воспринимает свою персональную дуэль как личное, гордится своей индивидуальной защитой», – заявил главный тренер «Бостона».
Если Лайвли и Гэф не включатся, то все будет плачевно для них