Мэджик Джонсон: «У «Селтикс» более глубокая команда и больше огневой мощи по сравнению с «Мэверикс»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Мэджик Джонсон подвел итоги первого матча «Бостон» – «Даллас» в финале НБА.

«Селтикс» победили на домашней арене со счетом 107:89, 1-0.

«Кристапс Порзингис стал ключом к победе в первом матче! Он разогнал атаку команды, набрав 10 очков со скамейки в первой четверти, и завершив встречу с 20 очками. Пять других игроков «Селтикс» последовали за ним – Браун (22 очка), Тейтум (16), Уайт (15), Холидэй (12) и Хорфорд (10).

Защита «Бостона» подавила соперника, полностью вывела «Даллас» из привычной игры. Как я говорил ранее на этой неделе, у «Селтикс» более глубокая команда и больше огневой мощи по сравнению с «Мэверикс». И сегодня это было хорошо заметно!» – написал прославленный игрок НБА в социальных сетях.

 

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1 комментарий
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Самый глубокий состав в НБА. Раньше тут много писали про офигенную глубину состава Клипперс, но парусники утонули в своей же глубине. А про глубину Бостона как-то не сильно говорили, но это состав, где человек десять умеют бросать издали и играть в защите.
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