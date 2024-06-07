Мэджик Джонсон: «У «Селтикс» более глубокая команда и больше огневой мощи по сравнению с «Мэверикс»

Мэджик Джонсон подвел итоги первого матча «Бостон» – «Даллас» в финале НБА.

«Селтикс» победили на домашней арене со счетом 107:89, 1-0.

« стал ключом к победе в первом матче! Он разогнал атаку команды, набрав 10 очков со скамейки в первой четверти, и завершив встречу с 20 очками. Пять других игроков «Селтикс» последовали за ним – Браун (22 очка), Тейтум (16), Уайт (15), Холидэй (12) и Хорфорд (10).

Защита « » подавила соперника, полностью вывела « » из привычной игры. Как я говорил ранее на этой неделе, у «Селтикс» более глубокая команда и больше огневой мощи по сравнению с «Мэверикс». И сегодня это было хорошо заметно!» – написал прославленный игрок в социальных сетях.