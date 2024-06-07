Юдонис Хаслем: «Дэн Херли сможет зарядить Леброна Джеймса. «Лейкерс» нужно перестать чувствовать себя комфортно»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юдонис Хаслем Дэн Херли Баскетбол

Юдонис Хаслем порассуждал насчет перспектив Дэна Херли в «Лейкерс».

«Я думаю, что это может сработать. Херли – наследник линии больших баскетбольных умов. И Леброн Джеймс – один из величайших мыслителей в истории баскетбола. Они точно смогут сотрудничать на этом уровне.

Далее нужно отметить его энергичность, заряженность, страсть к игре. Это именно то, что нужно «Лейкерс». Им необходимо встряхнуть команду. Перестать чувствовать себя комфортно. Херли сможет зарядить Леброна. Он такое уважает. И лучше, когда он тебя уважает, чем когда ты ему нравишься», – заключил бывший одноклубник Леброна Джеймса в эфире ESPN.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий