Юдонис Хаслем: «Дэн Херли сможет зарядить Леброна Джеймса. «Лейкерс» нужно перестать чувствовать себя комфортно»
Юдонис Хаслем порассуждал насчет перспектив Дэна Херли в «Лейкерс».
«Я думаю, что это может сработать. Херли – наследник линии больших баскетбольных умов. И Леброн Джеймс – один из величайших мыслителей в истории баскетбола. Они точно смогут сотрудничать на этом уровне.
Далее нужно отметить его энергичность, заряженность, страсть к игре. Это именно то, что нужно «Лейкерс». Им необходимо встряхнуть команду. Перестать чувствовать себя комфортно. Херли сможет зарядить Леброна. Он такое уважает. И лучше, когда он тебя уважает, чем когда ты ему нравишься», – заключил бывший одноклубник Леброна Джеймса в эфире ESPN.