Кендрик Перкинс: «Леброн снова перетягивает на себя, хотя сейчас все внимание должно быть к финалу»

Кендрик Перкинс раскритиковал Леброна Джеймса.

Эксперту не понравилось высказывание звездного форварда « » по поводу .

«Опять двадцать пять! Леброн снова перетягивает на себя, не давая кому-то другому насладиться моментом. Это не про тебя! Твоя команда на отдыхе. Это о «Мэверикс» и «Селтикс», а мы слышим о том, как ты зол и разочарован, что больше не являешься напарником Кайри Ирвинга», – заявил .