Кендрик Перкинс: «Леброн снова перетягивает на себя, хотя сейчас все внимание должно быть к финалу»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал Леброна Джеймса.

Эксперту не понравилось высказывание звездного форварда «Лейкерс» по поводу Кайри Ирвинга.

«Опять двадцать пять! Леброн снова перетягивает на себя, не давая кому-то другому насладиться моментом. Это не про тебя! Твоя команда на отдыхе. Это о «Мэверикс» и «Селтикс», а мы слышим о том, как ты зол и разочарован, что больше не являешься напарником Кайри Ирвинга», – заявил Перкинс.

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3 комментария
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Перкинс - чертов гений! Вместо Финала обсуждает Леброна.
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Подожди Кендрик, они щас ещё тренера выбирать будут). Там сразу 5 подкастов за неделю выйдет.
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Кендра дела говорит😂
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