Илона Корстин о назначении Андреаса Пистиолиса: «Это был риск, но он полностью оправдал себя»

Илона Корстин считает, что смена главного тренера ЦСКА полностью оправдала себя.

« не побоялся сделать такое важное кадровое изменение, как замена главного тренера. Это был риск, но он полностью оправдал себя.

Главный тренер в такой команде, как ЦСКА, приходит исключительно для борьбы за первое место. Андреас Пистиолис полностью заслужил доверие к себе и оправдал текущим результатом выданные ему заранее авансы. Под его руководством команда явно преобразилась, вернулся тот самый чемпионский характер, это команда-чемпион», – сказала генеральный директор лиги ВТБ.

Грек Пистиолис возглавил ЦСКА перед плей-офф, сменив северомакедонца Эмила Райковича.

В среду ЦСКА обыграл на выезде казанский УНИКС в пятом матче финальной серии (66:55, 4-1) и в 11‑й раз в истории клуба стал чемпионом Лиги ВТБ.