Илона Корстин о назначении Андреаса Пистиолиса: «Это был риск, но он полностью оправдал себя»

Теги ЦСКА Илона Корстин Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Илона Корстин считает, что смена главного тренера ЦСКА полностью оправдала себя.

«ЦСКА не побоялся сделать такое важное кадровое изменение, как замена главного тренера. Это был риск, но он полностью оправдал себя.

Главный тренер в такой команде, как ЦСКА, приходит исключительно для борьбы за первое место. Андреас Пистиолис полностью заслужил доверие к себе и оправдал текущим результатом выданные ему заранее авансы. Под его руководством команда явно преобразилась, вернулся тот самый чемпионский характер, это команда-чемпион», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Грек Пистиолис возглавил ЦСКА перед плей-офф, сменив северомакедонца Эмила Райковича.

В среду ЦСКА обыграл на выезде казанский УНИКС в пятом матче финальной серии (66:55, 4-1) и в 11‑й раз в истории клуба стал чемпионом Лиги ВТБ.

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