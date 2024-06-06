Кайри Ирвинг – 3-й игрок за последние 60 лет, который встретился в финале со своей бывшей командой, в которой попал в символическую сборную
Кайри Ирвинг повторил достижение Леброна Джеймса и Уилта Чемберлена.
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг стал третьим игроком НБА за последние 60 лет, который встретился в финальной серии плей-офф со своей бывшей командой, играя за которую, он был включен в символическую сборную лиги.
Ранее в аналогичной ситуации оказывались только Уилт Чемберлен (1967, «Сиксерс» против «Уорриорз») и Леброн Джеймс (2020, «Лейкерс» против «Майами»). Примечательно, что оба выиграли финалы у своих бывших команд.
Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА между «Далласом» и «Бостоном».