Кайри Ирвинг – 3-й игрок за последние 60 лет, который встретился в финале со своей бывшей командой, в которой попал в символическую сборную

Теги Уилт Чемберлен Бостон Леброн Джеймс Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг повторил достижение Леброна Джеймса и Уилта Чемберлена.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг стал третьим игроком НБА за последние 60 лет, который встретился в финальной серии плей-офф со своей бывшей командой, играя за которую, он был включен в символическую сборную лиги.

Ранее в аналогичной ситуации оказывались только Уилт Чемберлен (1967, «Сиксерс» против «Уорриорз») и Леброн Джеймс (2020, «Лейкерс» против «Майами»). Примечательно, что оба выиграли финалы у своих бывших команд.

Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА между «Далласом» и «Бостоном».

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