Леброн Джеймс: «Чертовски счастлив, что Кайри Ирвинг продолжает расти, и в то же время чертовски зол, что больше не являюсь его напарником»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Леброн Джеймс высказался о бывшем одноклубнике Кайри Ирвинге.

«Я всегда буду называть Кайри «кудесником». Нет ничего, чего бы Кайри не умел на баскетбольной площадке. Я чертовски счастлив и горд, что он продолжает расти, и в то же время чертовски зол, что больше не являюсь его напарником.

Когда в твоей команде есть Кайри – это все равно что иметь на руках Джокера. Он самый одаренный игрок, которого когда-либо видела НБА.

За всю свою жизнь в НБА я не видел больше игрока, которому иногда удобнее бросать небросковой рукой, чем бросковой. Если у Кайри не идет бросок правой рукой, он может начать бросать левой. Я никогда не видел ничего подобного. Тот победный бросок против «Денвера» – один из самых невероятных бросков, которые я видел в жизни», – сказал форвард «Лейкерс».

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3 комментария
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ну иди в мавс на минималку. У тебя бабла попой жуй
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