Леброн Джеймс: «Чертовски счастлив, что Кайри Ирвинг продолжает расти, и в то же время чертовски зол, что больше не являюсь его напарником»

Леброн Джеймс высказался о бывшем одноклубнике Кайри Ирвинге.

«Я всегда буду называть «кудесником». Нет ничего, чего бы Кайри не умел на баскетбольной площадке. Я чертовски счастлив и горд, что он продолжает расти, и в то же время чертовски зол, что больше не являюсь его напарником.

Когда в твоей команде есть Кайри – это все равно что иметь на руках Джокера. Он самый одаренный игрок, которого когда-либо видела НБА.

За всю свою жизнь в я не видел больше игрока, которому иногда удобнее бросать небросковой рукой, чем бросковой. Если у Кайри не идет бросок правой рукой, он может начать бросать левой. Я никогда не видел ничего подобного. Тот победный бросок против «Денвера» – один из самых невероятных бросков, которые я видел в жизни», – сказал форвард « ».