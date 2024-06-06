Илона Корстин: «Уровень финальной серии был очень высокий, команды бились до конца»

Теги ЦСКА УНИКС Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Илона Корстин подвела итоги финальной серии Лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом (4-1).

«На мой взгляд, уровень был очень высокий, в этой финальной серии была очень упорная борьба, команды бились до конца. В финале действительно встретились лучшие наши команды в Единой лиге ВТБ на сегодняшний день. ЦСКА был объективно лучше и сильнее. Счет в серии это отражает. Команда показала себя увереннее за счет более глубокой ротации, игры всей скамейкой, распределения сил.

Я понимаю, что серии длинные и для игроков очень энергозатратные. Но для болельщиков это лучшее, что есть в нашем баскетболе. Были эмоции на грани, борьба до самого конца. И очень красивый баскетбол, насыщенный яркими эпизодами. Надеюсь, болельщики получили настоящее удовольствие от финала, а победил, повторюсь, сильнейший. Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

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