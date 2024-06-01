«Филадельфия» включилась в борьбу за Бронни Джеймса

Теги Лейкерс Филадельфия Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

В НБА появился еще один претендент на выбор Бронни Джеймса.

Как сообщает Clutch Points со ссылкой на источники в лиге, 19-летний баскетболист по итогам драфта-2024 может оказаться в «Филадельфии».

Сын Леброна Джеймса на неделе принял окончательное решение участвовать в драфте этого года. Бронни имел более десяти приглашений от команд НБА на просмотры, но соглашался контактировать только с «Лейкерс» и «Финиксом». Теперь к списку добавились «Сиксерс».

В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. 

Джеймс-младший в середине мая удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался на общем 54-м месте в рейтинге ESPN.

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8 комментариев
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Как игроку, на фоне "не Джеймсов", на драфте ему не было бы места. А так, как (возможно) идёт в комплекте со "стариком", получается, что это второй драфт в жизни ЛеБрона.
+6
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Бронни имел более десяти приглашений от команд НБА на просмотры Не могу не посмеяться над экспертной аналитикой несколько месячной давности, что Бронни вообще никто на драфте не выберет
Чего не сделаешь ради звёздного папки))
+3
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Борятся за папу.
+2
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+2
Много Джеймсов не бывает...А,у Эмбида есть родственники интересно?
+1
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Я с папой приду
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В защите хоть хорош? Хасл есть?
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