«Филадельфия» включилась в борьбу за Бронни Джеймса

В НБА появился еще один претендент на выбор Бронни Джеймса.

Как сообщает Clutch Points со ссылкой на источники в лиге, 19-летний баскетболист по итогам драфта-2024 может оказаться в «Филадельфии».

Сын Леброна Джеймса на неделе принял окончательное решение участвовать в драфте этого года. Бронни имел более десяти приглашений от команд на просмотры, но соглашался контактировать только с « » и « ». Теперь к списку добавились «Сиксерс».

В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Джеймс-младший в середине мая удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался на общем 54-м месте в рейтинге ESPN.