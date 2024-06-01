В обновленной версии драфт-прогноза ESPN Бронни Джеймс уходит под 52-м номером в «Уорриорз»

ESPN выложил обновленную версию драфт-прогноза.

Составители рейтинга ожидают, что может быть выбран под 52-м номером « ».

В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Джеймс-младший в середине мая удачно провел драфт-комбайн в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался сперва на общем 54-м месте в рейтинге , а сейчас на 52-м.