В обновленной версии драфт-прогноза ESPN Бронни Джеймс уходит под 52-м номером в «Уорриорз»

Теги рейтинги Голден Стэйт НБА драфт НБА ESPN Бронни Джеймс Баскетбол

ESPN выложил обновленную версию драфт-прогноза.

Составители рейтинга ожидают, что Бронни Джеймс может быть выбран под 52-м номером «Голден Стэйт».

В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. 

Джеймс-младший в середине мая удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался сперва на общем 54-м месте в рейтинге ESPN, а сейчас на 52-м.

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6 комментариев
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Было б интересно посмотреть, как дед доигрывает свои посл сезоны с Карри в гс.
+9
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+9
Ответ boller_73
Грин хотел Джеймса в Гсв, он его получит. Но есть нюанс)
Их там будет два🏀
+4
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+4
делают вид, что не уйдёт 17 в лал?))
+2
0
+2
Грин хотел Джеймса в Гсв, он его получит. Но есть нюанс)
+3
-1
+2
Ну, учитывая слухи про Томсона — все возможно
+1
0
+1
Представьте, какая будет оглушительная история, если Леброн со своим сыном станут чемпионами НБА, с теми же ГСВ? И с сыном, и в 40 лет, и поднял упавшую династию ГСВ. Сколько бабла на этом можно срубить.
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