Бронни Джеймс побывал на просмотре в «Финиксе»
«Санз» просмотрели сына Леброна Джеймса.
Бронни Джеймс в среду побывал на просмотре на тренировочной базе «Финикса», сообщает The Arizona Republic.
В тренировке участвовали еще несколько будущих участников драфта-2024, в том числе защитники Марк Армстронг и Рэкуан Бэттл.
Сообщается, что Джеймс произвел хорошее впечатление на фронт-офис «Финикса».
Бронни получил более десяти приглашений от команд НБА на преддрафтовые просмотры, но согласился посетить только «Лейкерс» и «Финикс».