Бронни Джеймс побывал на просмотре в «Финиксе»

Теги Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

«Санз» просмотрели сына Леброна Джеймса.

Бронни Джеймс в среду побывал на просмотре на тренировочной базе «Финикса», сообщает The Arizona Republic.

В тренировке участвовали еще несколько будущих участников драфта-2024, в том числе защитники Марк Армстронг и Рэкуан Бэттл.

Сообщается, что Джеймс произвел хорошее впечатление на фронт-офис «Финикса».

Бронни получил более десяти приглашений от команд НБА на преддрафтовые просмотры, но согласился посетить только «Лейкерс» и «Финикс».

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