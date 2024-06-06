Бронни Джеймс побывал на просмотре в «Финиксе»

«Санз» просмотрели сына Леброна Джеймса.

в среду побывал на просмотре на тренировочной базе « », сообщает The Arizona Republic.

В тренировке участвовали еще несколько будущих участников драфта-2024, в том числе защитники Марк Армстронг и Рэкуан Бэттл.

Сообщается, что Джеймс произвел хорошее впечатление на фронт-офис «Финикса».

Бронни получил более десяти приглашений от команд на преддрафтовые просмотры, но согласился посетить только «Лейкерс» и «Финикс».