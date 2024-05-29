Чарльз Баркли: «Карл-Энтони Таунс спас сезон для «Миннесоты»

Теги Даллас Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Чарльз Баркли отдал должное Карлу-Энтони Таунсу.

В четвертом матче серии с «Далласом» (105:100, 1-3) бигмен «Миннесоты» набрал 25 очков, 20 из них пришлись на вторую половину.

Таунс, который по итогам первых трех матчей попадал 28% с игры, во вторник реализовал 9 из 13, включая 5 бросков из-за дуги.

«Карл-Энтони сегодня играл в баскетбол. Он спас сезон для «Миннесоты».

Мы ждали от него этого. Потому что до текущего момента он был ужасен в серии с «Далласом». Сейчас же мы должны отметить его, похвалить. Он это заслужил. Выиграл матч для своей команды», – заявил прославленный игрок НБА и эксперт.

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4 комментария
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Если Таунс так продолжит и не будет глупые фолы собирать, то у Миннесоты появится шанс
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Весьма спорный шестой фол Таунса. Но уже нельзя было взять челлендж, т.к он сгорел когда Эдвардс потребовал взять его после того как врезал по руке сопернику.(
+3
-1
+2
Кот жив
+1
0
+1
Ответ dikij jonny
Если Таунс так продолжит и не будет глупые фолы собирать, то у Миннесоты появится шанс
шанс на 4-2?
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+1
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