Чарльз Баркли: «Карл-Энтони Таунс спас сезон для «Миннесоты»

Чарльз Баркли отдал должное Карлу-Энтони Таунсу.

В четвертом матче серии с « » (105:100, 1-3) бигмен «Миннесоты» набрал 25 очков, 20 из них пришлись на вторую половину.

Таунс, который по итогам первых трех матчей попадал 28% с игры, во вторник реализовал 9 из 13, включая 5 бросков из-за дуги.

« сегодня играл в баскетбол. Он спас сезон для «Миннесоты».

Мы ждали от него этого. Потому что до текущего момента он был ужасен в серии с «Далласом». Сейчас же мы должны отметить его, похвалить. Он это заслужил. Выиграл матч для своей команды», – заявил прославленный игрок и эксперт.