«Реал» близок к подписанию Андреса Фелиса
Андрес Фелис, скорее всего, перейдет в «Реал».
26-летний доминиканский разыгрывающий подпишет трехлетний контракт после завершения испанского чемпионата. Фелис набирал 15 очков, 4,3 подбора и 4,3 передачи в среднем в матчах турнира, выступая за «Ховентуд».
«Реал» заплатит 500 тысяч евро выкупа в рамках текущего соглашения игрока и опередит «Барселону», которая претендовала на баскетболиста.
Клуб из Мадрида сместил свои приоритеты, после того как не смог подписать Лоренцо Брауна из «Маккаби».
Фелис вошел в первую символическую пятерку регулярного сезона АСВ.