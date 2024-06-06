«Реал» близок к подписанию Андреса Фелиса

Теги возможные переходы Ховентуд Маккаби Тель-Авив Барселона Реал чемпионат Испании Лоренцо Браун Андрес Фелис Баскетбол

Андрес Фелис, скорее всего, перейдет в «Реал».

26-летний доминиканский разыгрывающий подпишет трехлетний контракт после завершения испанского чемпионата. Фелис набирал 15 очков, 4,3 подбора и 4,3 передачи в среднем в матчах турнира, выступая за «Ховентуд».

«Реал» заплатит 500 тысяч евро выкупа в рамках текущего соглашения игрока и опередит «Барселону», которая претендовала на баскетболиста.

Клуб из Мадрида сместил свои приоритеты, после того как не смог подписать Лоренцо Брауна из «Маккаби».

Фелис вошел в первую символическую пятерку регулярного сезона АСВ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий