«Реал» близок к подписанию Андреса Фелиса

Андрес Фелис, скорее всего, перейдет в «Реал».

26-летний доминиканский разыгрывающий подпишет трехлетний контракт после завершения испанского чемпионата. Фелис набирал 15 очков, 4,3 подбора и 4,3 передачи в среднем в матчах турнира, выступая за « ».

« » заплатит 500 тысяч евро выкупа в рамках текущего соглашения игрока и опередит «Барселону», которая претендовала на баскетболиста.

Клуб из Мадрида сместил свои приоритеты, после того как не смог подписать из « ».

Фелис вошел в первую символическую пятерку регулярного сезона АСВ.