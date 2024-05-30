Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Трэй Янг и Деджонте Мюррэй будут целями «Лейкерс» в это межсезонье
«Лейкерс» в межсезонье поборются за Митчелла, Гарлэнда, Янга и Мюррэя.
«Янг – одно из многих имен, которые будут обсуждаться в «Лейкерс» в ближайшие недели. Список включает Митчелла, Гарлэнда и Мюррэя. Последнего «Лейкерс» пытались заполучить перед дедлайном обменов 2024 года.
В каждой ситуации все будет зависеть от запрашиваемой цены и альтернативной стоимости. Впрочем, лучшее предложение «Лейкерс» может быть перебито такими командами, как «Хьюстон», «Майами», «Филадельфия» и «Бруклин», – пишет инсайдер The Athletic Джован Буха.
Мюррей и Митчелл точно усилят команду, вопрос какую цену готовы предложить Лейкерс. Зачем это надо Митчеллу (перстень? и только 2 попытки пока играет Леброн), будет только 3ей звездой команды, согласится ли он на это, большой вопрос
Выглядит, как мне кажется, маловероятным