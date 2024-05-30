Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Трэй Янг и Деджонте Мюррэй будут целями «Лейкерс» в это межсезонье

Теги возможные переходы Атланта Кливленд Лейкерс НБА Деджонте Мюррэй Донован Митчелл Трэй Янг Дариус Гарлэнд Баскетбол

«Лейкерс» в межсезонье поборются за Митчелла, Гарлэнда, Янга и Мюррэя.

«Янг – одно из многих имен, которые будут обсуждаться в «Лейкерс» в ближайшие недели. Список включает Митчелла, Гарлэнда и Мюррэя. Последнего «Лейкерс» пытались заполучить перед дедлайном обменов 2024 года.

В каждой ситуации все будет зависеть от запрашиваемой цены и альтернативной стоимости. Впрочем, лучшее предложение «Лейкерс» может быть перебито такими командами, как «Хьюстон», «Майами», «Филадельфия» и «Бруклин», – пишет инсайдер The Athletic Джован Буха.

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1 комментарий
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Альтернатива Расселу, Гарленд и Янг - сомнительное усиление, игроки с одинаковым потенциалом (сильный перекос в сторону атаки)
Мюррей и Митчелл точно усилят команду, вопрос какую цену готовы предложить Лейкерс. Зачем это надо Митчеллу (перстень? и только 2 попытки пока играет Леброн), будет только 3ей звездой команды, согласится ли он на это, большой вопрос
Выглядит, как мне кажется, маловероятным
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