Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Трэй Янг и Деджонте Мюррэй будут целями «Лейкерс» в это межсезонье

«Лейкерс» в межсезонье поборются за Митчелла, Гарлэнда, Янга и Мюррэя.

«Янг – одно из многих имен, которые будут обсуждаться в « » в ближайшие недели. Список включает , и . Последнего «Лейкерс» пытались заполучить перед дедлайном обменов 2024 года.

В каждой ситуации все будет зависеть от запрашиваемой цены и альтернативной стоимости. Впрочем, лучшее предложение «Лейкерс» может быть перебито такими командами, как «Хьюстон», «Майами», «Филадельфия» и «Бруклин», – пишет инсайдер The Athletic Джован Буха.