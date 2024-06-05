Андрей Зубков: «Провальным сезон для «Зенита» не назовешь. Он был тяжелым, но уверенным»

Капитан «Зенита» Андрей Зубков подвел итоги сезона.

– Каким вам запомнится минувший сезон?

– В первую очередь, конечно, победами в Кубке и Суперкубке России.

– Первый этап регулярного сезона в лиге ВТБ сложился для « » неоднозначно, второй практически безупречно. А в итоге битва за бронзу в плей‑офф. Как это оцените?

– Начало получилось скомканным. К Кубку и Суперкубку вышли на пик, потом с него упали и снова начали подниматься. Раскачались, на втором этапе проиграли, если не ошибаюсь, всего одну игру. Плей‑офф тоже начали уверенно, но потом в полуфинальной серии с ЦСКА что‑то пошло не так. Мне кажется, потеряли баланс, который позволял находиться на одном уровне. В итоге в той же серии с то «+20», то «-20». Для плей‑офф это тяжело.

– Сейчас уже есть объяснение этим «качелям»?

– Честно – нет. Думал об этом, но пока понять не могу. Делали все то же самое, тренировались, готовились, но… Скажу еще раз, пока нет ответа. С другой стороны, провальным сезон не назовешь. Он был тяжелым, но уверенным.