Джейлен Браун – недоброжелателям: «Поцелуйте меня в задницу»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун обратился к недоброжелателям и тем, кто в него не верит.

«У меня есть впечатление, что в силу определенных причин мне не отдают должное и я не получаю то уважение, которое заслужил. Но я на таком этапе в своей жизни, когда мне наплевать. Понимаете?

Возможно, я так никогда и не получу все это, но у меня нет с этим проблем. Я тот, кто есть, делаю то, что делаю, верю в то, во что верю. Те, кто со мной – давайте покажем класс, а те, кто нет – поцелуйте меня в задницу», – сказал звездный защитник «Селтикс».

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19 комментариев
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Ответ xQcoW
Не был хэйтером Брауна, но теперь от всего сердца желаю опозориться против Далласа. Дончич должен оседлать этого однорукого мусорного статиста
Если ты действительно не хейтер, то чего тебе переживать? Посыл этот к тебе никак не относится. Он больше к тем, кто повторяет мантру про 300 лямов, не понимая, что уже со следующего сезона это станет нормой для многих игроков, а вот в финале играть из них будут единицы
+20
-7
+13
Не был хэйтером Брауна, но теперь от всего сердца желаю опозориться против Далласа. Дончич должен оседлать этого однорукого мусорного статиста
+24
-15
+9
Давай, Джей Би, бери МВП финала и сможешь всех посылать туда ещё и окольными путями!
+10
-1
+9
Ответ Валерий Королёв
Если ты действительно не хейтер, то чего тебе переживать? Посыл этот к тебе никак не относится. Он больше к тем, кто повторяет мантру про 300 лямов, не понимая, что уже со следующего сезона это станет нормой для многих игроков, а вот в финале играть из них будут единицы
вывел на чистую воду хейтера
+10
-3
+7
Ответ Валерий Королёв
Если ты действительно не хейтер, то чего тебе переживать? Посыл этот к тебе никак не относится. Он больше к тем, кто повторяет мантру про 300 лямов, не понимая, что уже со следующего сезона это станет нормой для многих игроков, а вот в финале играть из них будут единицы
это все понятно. Целовать задницу отправлять зачем? если у тебя все хорошо во всех смыслах, то ты и не будешь зло реагировать на злопыхателей
+3
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+2
Интересно, а он готов всем тем, кого призывает к поцелую в backdoor оплатить перелет и билеты на финал для реализации задумки? 😀
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+1
Ответ xQcoW
Не был хэйтером Брауна, но теперь от всего сердца желаю опозориться против Далласа. Дончич должен оседлать этого однорукого мусорного статиста
- «Не был хейтером» - есть,
- «упомянул по левую руку» - есть.

Так и запишем: «Дурка»
+3
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Ответ ecopromo
это все понятно. Целовать задницу отправлять зачем? если у тебя все хорошо во всех смыслах, то ты и не будешь зло реагировать на злопыхателей
А зачем ему подставлять другую щеку?) Как люди к нему так и он к ним
+2
-1
+1
Ответ xQcoW
Не был хэйтером Брауна, но теперь от всего сердца желаю опозориться против Далласа. Дончич должен оседлать этого однорукого мусорного статиста
Экс кью си эл
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За твои умения правой рукой тебя уважают, не переживай
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почему все черные чокеры всегда говорят про неуважение?
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Ответ ST-L
вывел на чистую воду хейтера
Чувак пишет, что он не хейтер и тут же строчит про "Однорукого мусорного статиста". Вообще не хейтерство ни разу)
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Ответ xQcoW
Не был хэйтером Брауна, но теперь от всего сердца желаю опозориться против Далласа. Дончич должен оседлать этого однорукого мусорного статиста
Не был хейтером, но тут появилась возможность поцеловать 300 миллионный зад...
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