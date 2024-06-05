Джейлен Браун – недоброжелателям: «Поцелуйте меня в задницу»

Джейлен Браун обратился к недоброжелателям и тем, кто в него не верит.

«У меня есть впечатление, что в силу определенных причин мне не отдают должное и я не получаю то уважение, которое заслужил. Но я на таком этапе в своей жизни, когда мне наплевать. Понимаете?

Возможно, я так никогда и не получу все это, но у меня нет с этим проблем. Я тот, кто есть, делаю то, что делаю, верю в то, во что верю. Те, кто со мной – давайте покажем класс, а те, кто нет – поцелуйте меня в задницу», – сказал звездный защитник «Селтикс».