Гилберт Аренас: «Если бы Клэй выступал вместе с Айверсоном, то набирал бы в среднем по 30 очков»

Гилберт Аренас рассказал, насколько хорош был Аллен Айверсон.

«Трудно понять, каков на самом деле , если не играл против него. Он один сам по себе требовал внимания всех пяти игроков в составе соперника», – заявил .

Еще один участник шоу возразил, что 2-кратный MVP НБА Стефен Карри тоже обращает на себя внимание всей команды.

«Это полная ерунда... У Стефа нет той скорости, что у Айверсона. На Аллене нельзя было просто разменяться, как на Стефе, он наказал бы за это. Против него приходилось применять двойную или тройную опеку.

Если бы рядом с Айверсоном выступал , то он набирал бы в среднем по 30 очков за игру. Потому что всем было бы наплевать на Клэя. Настолько доминирующим был Айверсон», – заявил бывший игрок НБА.