Гилберт Аренас: «Если бы Клэй выступал вместе с Айверсоном, то набирал бы в среднем по 30 очков»
Гилберт Аренас рассказал, насколько хорош был Аллен Айверсон.
«Трудно понять, каков на самом деле Аллен Айверсон, если не играл против него. Он один сам по себе требовал внимания всех пяти игроков в составе соперника», – заявил Аренас.
Еще один участник шоу Брэндон Дженнингс возразил, что 2-кратный MVP НБА Стефен Карри тоже обращает на себя внимание всей команды.
«Это полная ерунда... У Стефа нет той скорости, что у Айверсона. На Аллене нельзя было просто разменяться, как на Стефе, он наказал бы за это. Против него приходилось применять двойную или тройную опеку.
Если бы рядом с Айверсоном выступал Клэй Томпсон, то он набирал бы в среднем по 30 очков за игру. Потому что всем было бы наплевать на Клэя. Настолько доминирующим был Айверсон», – заявил бывший игрок НБА.