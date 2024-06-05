Кайри Ирвинг: «В «Далласе» проходит лучшая часть моей карьеры»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг признался, что очень ценит нынешний этап своей карьеры в НБА.

«В «Далласе» проходит... лучшая часть моей карьеры. У меня есть возможность делиться мудростью и высказываться с высоты накопленного опыта.

Когда ты молод, то слишком торопишься по жизни, пытаешься попробовать все, что можно», – считает 32-летний защитник.

Ирвинг ранее становился чемпионом НБА с «Кавальерс», после чего выступал за «Селтикс» и «Нетс».

В составе «Мэверикс» Кайри проводит второй сезон. Команда дошла до финала, в котором сойдется с «Селтикс».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Артур Артур
Лучше периода в Кавс,уже не будет
Лучше в каком смысле? Если брать эмоциональное состояние Кайри(а он об этом и говорит), то видно как он доволен своим пребыванием в Мавс, он столько в Кавс не улыбался сколько сейчас. Если брать результат, предположим Мавс затащят финал и его результаты в Далласе сравняются с временами в Кавс. Единственное чем период в кавс лучше это его личными перфомансами, и то Ирвинг и сейчас показывает иногда что-то невероятное
+5
0
+5
Повзрослел
+3
-1
+2
А мы думали в Бруклине
0
0
0
Ответ Birdman NBA
Лучше в каком смысле? Если брать эмоциональное состояние Кайри(а он об этом и говорит), то видно как он доволен своим пребыванием в Мавс, он столько в Кавс не улыбался сколько сейчас. Если брать результат, предположим Мавс затащят финал и его результаты в Далласе сравняются с временами в Кавс. Единственное чем период в кавс лучше это его личными перфомансами, и то Ирвинг и сейчас показывает иногда что-то невероятное
-Ча, -ща пиши через "а".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий