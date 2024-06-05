Кайри Ирвинг: «В «Далласе» проходит лучшая часть моей карьеры»

Кайри Ирвинг признался, что очень ценит нынешний этап своей карьеры в НБА.

«В « » проходит... лучшая часть моей карьеры. У меня есть возможность делиться мудростью и высказываться с высоты накопленного опыта.

Когда ты молод, то слишком торопишься по жизни, пытаешься попробовать все, что можно», – считает 32-летний защитник.

ранее становился чемпионом с «Кавальерс», после чего выступал за «Селтикс» и «Нетс».

В составе «Мэверикс» Кайри проводит второй сезон. Команда дошла до финала, в котором сойдется с «Селтикс».