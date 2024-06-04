Джамал Кроуфорд: «Кайри Ирвинг повзрослел. Он слушает Шаде по пути в зал и будет набирать по 25 очков в финале»
Джамал Кроуфорд оценил нынешний уровень Кайри Ирвинга («Даллас»).
«Кайри точно будет набирать 25 очков в среднем. Он повзрослел, он слушает Шаде по пути в зал, и он будет набирать по 25 очков. Ему необходимо набирать эти 25 очков для того, чтобы «Даллас» победил. Как мне кажется, он знает об этом.
Если «Мэверикс» выиграют серию, то этот титул будет для Кайри более важным по сравнению с первым, который был добыт в «Кавальерс». Просто если вспоминать, через что ему довелось пройти с тех пор. Это станет своеобразным искуплением.
Сейчас все встало на свои места. Его настрой, физическое состояние, его дух. Кайри сейчас в лучшей форме, еще не видел его таким. Он запросто пролетает всю площадку на ускорении.
Ирвинг добавил в свою игру элементы от Стефа Карри. Его перемещения по площадке, то, как он использует заслоны, открывается без мяча. Он добавил это в свою игру. Теперь он словно на ковре-самолете», – заявил экс-игрок НБА.
No place for beginners or sensitive hearts
When sentiment is left to chance
No place to be ending but somewhere to start
No need to ask
He’s a smooth operator