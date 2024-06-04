Джамал Кроуфорд: «Кайри Ирвинг повзрослел. Он слушает Шаде по пути в зал и будет набирать по 25 очков в финале»

Джамал Кроуфорд оценил нынешний уровень Кайри Ирвинга («Даллас»).

« точно будет набирать 25 очков в среднем. Он повзрослел, он слушает Шаде по пути в зал, и он будет набирать по 25 очков. Ему необходимо набирать эти 25 очков для того, чтобы « » победил. Как мне кажется, он знает об этом.

Если «Мэверикс» выиграют серию, то этот титул будет для Кайри более важным по сравнению с первым, который был добыт в «Кавальерс». Просто если вспоминать, через что ему довелось пройти с тех пор. Это станет своеобразным искуплением.

Сейчас все встало на свои места. Его настрой, физическое состояние, его дух. Кайри сейчас в лучшей форме, еще не видел его таким. Он запросто пролетает всю площадку на ускорении.

Ирвинг добавил в свою игру элементы от . Его перемещения по площадке, то, как он использует заслоны, открывается без мяча. Он добавил это в свою игру. Теперь он словно на ковре-самолете», – заявил экс-игрок .