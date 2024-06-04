Джамал Кроуфорд: «Кайри Ирвинг повзрослел. Он слушает Шаде по пути в зал и будет набирать по 25 очков в финале»

Теги Бостон Даллас Джамал Кроуфорд НБА Стефен Карри НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Джамал Кроуфорд оценил нынешний уровень Кайри Ирвинга («Даллас»).

«Кайри точно будет набирать 25 очков в среднем. Он повзрослел, он слушает Шаде по пути в зал, и он будет набирать по 25 очков. Ему необходимо набирать эти 25 очков для того, чтобы «Даллас» победил. Как мне кажется, он знает об этом.

Если «Мэверикс» выиграют серию, то этот титул будет для Кайри более важным по сравнению с первым, который был добыт в «Кавальерс». Просто если вспоминать, через что ему довелось пройти с тех пор. Это станет своеобразным искуплением.

Сейчас все встало на свои места. Его настрой, физическое состояние, его дух. Кайри сейчас в лучшей форме, еще не видел его таким. Он запросто пролетает всю площадку на ускорении. 

Ирвинг добавил в свою игру элементы от Стефа Карри. Его перемещения по площадке, то, как он использует заслоны, открывается без мяча. Он добавил это в свою игру. Теперь он словно на ковре-самолете», – заявил экс-игрок НБА.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда Круга начнёт слушать - тогда точно повзрослел...
+8
-3
+5
Финал НБА и Кайри:

No place for beginners or sensitive hearts
When sentiment is left to chance
No place to be ending but somewhere to start
No need to ask
He’s a smooth operator
0
0
0
Ответ Джонни-массажист
Когда Круга начнёт слушать - тогда точно повзрослел...
Надо ему Высоцкого в директ сбросить, чтоб наверняка гайку зацепил.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий