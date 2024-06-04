Кайри Ирвинг: «Приятно слышать, как «Гарден» молчит, когда ты достойно играешь. Они все еще уважают хороший баскетбол»

Кайри Ирвинг порассуждал об игре против «Селтикс».

Звездный защитник « » ожидает получить недружелюбный прием в Бостоне, где выступал с 2017 по 2019 годы, но считает, что способен справиться с этим.

«Я создан для таких моментов, создан таким, чтобы уметь справляться с подобными обстоятельствами, и за последнее время мне удалось вырасти. Конечно, в Бостоне будет беспокойная обстановка, но я с нетерпением жду этого и вижу в этом здоровые отношения с болельщиками. Я почти думаю о «Гладиаторе», о покорении толпы. Приятно слышать, как «Гарден» молчит, когда ты достойно играешь. Они все еще уважают хороший баскетбол», – заявил .

Кайри также вспомнил о трудностях, с которыми имел дело, когда представлял « ».

«Мне пришлось выслушать справедливую критику по итогам короткого пребывания в Бостоне, учитывая статус одного из лучших игроков лиги, но я также чувствовал, что ко мне можно было бы проявить немного больше благосклонности, особенно с учетом того, с чем я сталкивался в то время как человек.

Знаю, что иногда в спорте все буквально сводится к конечной цели и результату и к тому, чего ты достигаешь, и это одно. Но мы все-таки живые люди при этом. Я не был лучшей версией себя в то время. Вспоминая те сезоны, это было время, когда я научился отпускать, справляться с вещами, а также научился говорить, несмотря на свои эмоции», – сказал баскетболист.