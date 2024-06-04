Джеймс Ннаджи выбыл на 4 месяца из-за операции на позвоночнике

Джеймс Ннаджи успешно перенес операцию на позвоночнике.

Центровой «Барселоны» испытывал проблемы с поясничным отделом позвоночника на протяжении всего сезона и пропустит следующие четыре месяца.

Нигерийский центровой, рассматривавший возможность перехода в в будущем, в этом сезоне сыграл 26 матчей в лиге ACB, 19 – в и 1 – в Кубке Испании.

был выбран «Шарлотт» на драфте 2023 года под 31-м номером, но предпочел остаться еще на один год в Европе.