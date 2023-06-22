ACB проводит расследование в связи с расистскими оскорблениями в адрес Джеймса Ннаджи

Теги происшествия Барселона Реал видео болельщики чемпионат Испании Джеймс Ннаджи Баскетбол

Испанская лига ACB заявила, что проводит расследование в связи с расистскими оскорблениями в адрес центрового «Барселоны» Джеймса Ннаджи.

Инцидент произошел перед 3-м матчем финальной серии между командами. В сети появились видеоролики, на которых болельщики «Реала» выкрикивают оскорбления на расовой почве в адрес 18-летнего нигерийского бигмена, а также оскорбляют других игроков «Барселоны», когда те выходят из автобуса.

«Барселона» обыграла «Реал» в гостях в 3-м матче финальной серии (93:82, 3-0) и завоевала 20-й титул чемпиона Испании.

«ACB хочет подтвердить свою твердую приверженность борьбе с расизмом, ксенофобией, насилием и нетерпимостью в спорте. Кроме того, ACB напоминает, что наш баскетбол на протяжении десятилетий был примером разнообразия, интеграции и сосуществования болельщиков, игроков и клубов, и гарантирует, что так будет и дальше», – говорится в заявлении лиги.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и вывел свою команду в финал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий