ACB проводит расследование в связи с расистскими оскорблениями в адрес Джеймса Ннаджи

Испанская лига ACB заявила, что проводит расследование в связи с расистскими оскорблениями в адрес центрового «Барселоны» .

Инцидент произошел перед 3-м матчем финальной серии между командами. В сети появились видеоролики, на которых болельщики « » выкрикивают оскорбления на расовой почве в адрес 18-летнего нигерийского бигмена, а также оскорбляют других игроков «Барселоны», когда те выходят из автобуса.

« » обыграла «Реал» в гостях в 3-м матче финальной серии (93:82, 3-0) и завоевала 20-й титул чемпиона Испании.

«ACB хочет подтвердить свою твердую приверженность борьбе с расизмом, ксенофобией, насилием и нетерпимостью в спорте. Кроме того, ACB напоминает, что наш баскетбол на протяжении десятилетий был примером разнообразия, интеграции и сосуществования болельщиков, игроков и клубов, и гарантирует, что так будет и дальше», – говорится в заявлении лиги.

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