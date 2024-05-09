Никола Иванович: «Мне нравятся молодые игроки «Руны», но они русские – иногда кажется, что им все равно»

Никола Иванович назвал лучших молодых игроков в Единой лиге ВТБ.

«Мне нравятся молодые парни, которые в этом сезоне играли в моей команде — Савин и . В первую очередь они отличные ребята. Но они русские, и этот русский менталитет — они очень спокойные и иногда кажется, что им все равно.

Но им на самом деле не все равно. Думаю, у них обоих есть отличный потенциал. Даня может быть отличным двусторонним баскетболистом, ему просто нужно еще немного развить свое тело, вырасти как игроку, набраться опыта.

Сезон вроде этого сильно ему поможет. Сава — выдающийся, талантливый шутер. Я также верю, что он сможет найти свою роль в любой команде. Потому что парней вроде него, с врожденным талантом к броску, не так просто найти. Думаю, с ними все будет хорошо.

Если говорить о лиге в целом, в прошлом я также играл против . Он был очень-очень молодой и выступал в «Меге», в Сербии. Прямо сейчас он является очень хорошим игроком, но может стать еще лучше.

Также парни из МБА, из «Локо» — все они играют очень хорошо. Я не знаю, как обстоит ситуация с системой подготовки во всей России, но в «Локо» говорят, что делают упор на молодых игроков. Так что у всех есть хорошие шансы», — сказал разыгрывающий «Руны».