«Руна» временно приостановит свое участие в Единой лиге ВТБ («Перехват»)

Теги Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

«Руна» выйдет из состава участников Единой лиги ВТБ.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, московский клуб временно приостанавливает свое участие в турнире. 

Клуб на время откажется от наличия мужских команд в баскетболе 5х5 – не будет ни основы, ни «молодежки». Отмечается, что «викинги», скорее всего, оставят женский состав, который только что выиграл Суперлигу и вышел в Премьер-лигу, а также сохранят женский ДЮБЛ и мужской состав 3х3.

После дебютного сезона в Единой лиге ВТБ (11-е место по итогам регулярки) в клубе планируют провести работу над ошибками и в будущем вернуться в турнир, но на ближайшее время мужской состав будет расформирован.

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2 комментария
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Богачёву тоже стоит вывести Уникс на год.Глядишь лошадиное правительство баскетбола задумается,что значит судей подкупать.И эти бабки направит лучше туда где они нужней всего,в создание баскетбольных школ.
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