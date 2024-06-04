«Руна» временно приостановит свое участие в Единой лиге ВТБ («Перехват»)

«Руна» выйдет из состава участников Единой лиги ВТБ.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, московский клуб временно приостанавливает свое участие в турнире.

Клуб на время откажется от наличия мужских команд в баскетболе 5х5 – не будет ни основы, ни «молодежки». Отмечается, что «викинги», скорее всего, оставят женский состав, который только что выиграл Суперлигу и вышел в Премьер-лигу, а также сохранят женский ДЮБЛ и мужской состав 3х3.

После дебютного сезона в лиге ВТБ (11-е место по итогам регулярки) в клубе планируют провести работу над ошибками и в будущем вернуться в турнир, но на ближайшее время мужской состав будет расформирован.