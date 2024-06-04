У «Руны» остается задолженность перед игроками за сезон-23/24 в размере 80 млн рублей («Спорт-Экспресс»)

Теги происшествия Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

У «Руны» есть задолженность перед игроками за сезон-23/24.

Как пишет «Спорт-Экспресс», задолженность московского клуба перед баскетболистами составляет около 80 миллионов рублей.

Отмечается, что это связано со смертью одного из главных инвесторов проекта.

Московская «Руна» покинет состав участников Единой лиги ВТБ после дебютного сезона. Официально об этом объявят на совете лиги, который состоится 14 июня в Москве.

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3 комментария
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Нормально так мячом постучали)
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С месяц назад Кущенко говорил о том, как тщательно они проверяют спонсоров. Высоки стандарты единой лиги ВТБ, умер спонсор, и кирдык команде.
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Классическая история, к сожалению, не первый клуб закрывается, чего только Спартак видное стоит, да и многие другие клубы точно по такой же схеме закрылись
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