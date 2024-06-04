У «Руны» остается задолженность перед игроками за сезон-23/24 в размере 80 млн рублей («Спорт-Экспресс»)

У «Руны» есть задолженность перед игроками за сезон-23/24.

Как пишет «Спорт-Экспресс», задолженность московского клуба перед баскетболистами составляет около 80 миллионов рублей.

Отмечается, что это связано со смертью одного из главных инвесторов проекта.

Московская « » покинет состав участников лиги ВТБ после дебютного сезона. Официально об этом объявят на совете лиги, который состоится 14 июня в Москве.