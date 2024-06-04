У «Руны» остается задолженность перед игроками за сезон-23/24 в размере 80 млн рублей («Спорт-Экспресс»)
У «Руны» есть задолженность перед игроками за сезон-23/24.
Как пишет «Спорт-Экспресс», задолженность московского клуба перед баскетболистами составляет около 80 миллионов рублей.
Отмечается, что это связано со смертью одного из главных инвесторов проекта.
Московская «Руна» покинет состав участников Единой лиги ВТБ после дебютного сезона. Официально об этом объявят на совете лиги, который состоится 14 июня в Москве.