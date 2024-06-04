«Люди ждут, когда мы вернемся». Андрей Кириленко в подкасте Федора Смолова рассказал о ситуации на международной арене

Андрей Кириленко стал гостем подкаста Федора Смолова.

Президент РФБ рассказал о заседании Центрального Бюро ФИБА в Швейцарии, откуда он только что прибыл.

«Нам нужно оставаться в международном движении, даже несмотря на то, что мы сейчас находимся в некой изоляции. Нужно участвовать, нужно лоббировать определенные свои интересы и в принципе быть с людьми на связи.

Общая атмосфера, которая там царит – люди ждут, когда мы вернемся, люди хотят, чтобы мы вернулись. Но все прекрасно понимают, что есть международный олимпийский комитет, который на сегодняшний день диктует повестку от мирового спорта. ФИБА чуть пониже в иерархии и очень серьезно зависит от решений МОК», – рассказал Кириленко.