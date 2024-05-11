«Любая из четырех команд может победить». Андрей Кириленко считает, что в плей-офф Лиги ВТБ нет фаворитов

Теги РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Кириленко отметил непредсказуемость нынешнего плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Что касается чемпионата Единой лиги ВТБ, в этом году прогнозируемая четверка, но не прогнозируемые абсолютно результаты в этой четверке. Это хорошее доказательство того, что очень равные команды, очень ровный баскетбол, очень конкурентоспособный.

В этом году чемпионат интересен тем, что любая из четырех команд может победить, я даже полпроцента не дам какой-то одной. И УНИКС, который в прошлом году стал чемпионом, – претендент, и усиленный «Локомотив», «Зенит» хорошо выглядит, ЦСКА – несомненно претендент. Поэтому команды очень ровные, интересно будет каждую игру смотреть», – сказал президент РФБ.

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