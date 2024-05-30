Джеди Осман об Алперене Шенгюне: «Я его поддевал, а он набрал 45 очков против Виктора Вембаньямы»
Джеди Осман поделился мнением о партнере по сборной Турции Алперене Шенгюне.
«Он лидер «Хьюстона». Это здорово. У нас была игра с его командой. Я поддевал его, а он набрал 45 очков против Виктора Вембаньямы. Счастлив за него. Надеюсь, что он проведет всю карьеру подобным образом.
Алперен неэгоистичный игрок. Если ты отдаешь ему мяч под кольцо, то знаешь, что получишь пас обратно. У него столько трип-даблов. И много игр с близкими показателями.
Мы играли вместе в квалификационном олимпийском турнире и на Евробаскете. Но он сильно вырос с того времени. С Алпереном сборная может достичь новых вершин», – заявил форвард «Сперс».
21-летний центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн закончил сезон, набирая 21,1 очка, 9,3 подбора и 5 передач в среднем за матч.