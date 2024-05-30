Джеди Осман об Алперене Шенгюне: «Я его поддевал, а он набрал 45 очков против Виктора Вембаньямы»

Джеди Осман поделился мнением о партнере по сборной Турции Алперене Шенгюне.

«Он лидер « ». Это здорово. У нас была игра с его командой. Я поддевал его, а он набрал 45 очков против . Счастлив за него. Надеюсь, что он проведет всю карьеру подобным образом.

Алперен неэгоистичный игрок. Если ты отдаешь ему мяч под кольцо, то знаешь, что получишь пас обратно. У него столько трип-даблов. И много игр с близкими показателями.

Мы играли вместе в квалификационном олимпийском турнире и на Евробаскете. Но он сильно вырос с того времени. С Алпереном сборная может достичь новых вершин», – заявил форвард «Сперс».

21-летний центровой «Рокетс» закончил сезон, набирая 21,1 очка, 9,3 подбора и 5 передач в среднем за матч.