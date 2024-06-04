«Даллас» продлил контракт с генеральным менеджером Нико Харрисоном

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Нико Харрисон Баскетбол

Нико Харрисон продлил контракт с «Далласом» на несколько лет.

Генеральный менеджер «Мэверикс» Нико Харрисон получил продление контракта с клубом на несколько лет после того, как команда вышла в финал НБА.

Харрисон был нанят «Далласом» в качестве руководителя баскетбольного подразделения в 2021 году после 19 лет работы в компании Nike. В том году со специалистом был подписан контракт на четыре года.

Ключевые решения Харрисона с момента прихода в «Даллас» включают в себя назначение Джейсона Кидда на должность главного тренера и продление контракта новичка с Луки Дончичем, а также приобретение Кайри Ирвинга путем обмена перед дедлайном 2023 года, выбор Дерека Лайвли на драфте-2023 и приобретение Пи Джей Вашингтона и Дэниэла Гэффорда перед дедлайном этого года.

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2 комментария
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Ну еще бы парень без промахов идет.
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