Пол Пирс: «Одно лишь присутствие Порзингиса поможет «Селтикс» разблокировать дополнительные опции в нападении и защите»

Теги Бостон Пол Пирс Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Пол Пирс рассказал о важности Кристапса Порзингиса для «Бостона».

Латышский «большой» восстанавливается после мышечной травмы и, скорее всего, сыграет в первом матче финальной серии против «Далласа».

«Прелесть Порзингиса в том, что ему не нужно быть лучшим игроком. Понимаете меня? Важно само его присутствие на своей половине, с этими габаритами и атлетизмом, умением блокировать соперников, а также бросковые способности, которые дают столько возможностей в атаке.

Появление Порзингиса откроет игрокам «Селтикс» пространство для проходов, чего не было в последних сериях, когда он восстанавливался. Просто само появление этого парня откроет эти линии. Я знаю, что он не будет готов на 100 процентов. Но сам его присутствие поможет разблокировать дополнительные опции в нападении и защите», – считает экс-игрок «Селтикс», а ныне эксперт.

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