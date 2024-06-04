Пол Пирс: «Одно лишь присутствие Порзингиса поможет «Селтикс» разблокировать дополнительные опции в нападении и защите»

Пол Пирс рассказал о важности Кристапса Порзингиса для «Бостона».

Латышский «большой» восстанавливается после мышечной травмы и, скорее всего, сыграет в первом матче финальной серии против « ».

«Прелесть Порзингиса в том, что ему не нужно быть лучшим игроком. Понимаете меня? Важно само его присутствие на своей половине, с этими габаритами и атлетизмом, умением блокировать соперников, а также бросковые способности, которые дают столько возможностей в атаке.

Появление Порзингиса откроет игрокам «Селтикс» пространство для проходов, чего не было в последних сериях, когда он восстанавливался. Просто само появление этого парня откроет эти линии. Я знаю, что он не будет готов на 100 процентов. Но сам его присутствие поможет разблокировать дополнительные опции в нападении и защите», – считает экс-игрок «Селтикс», а ныне эксперт.