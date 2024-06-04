Джамал Кроуфорд: «Лука Дончич – гангстер»

Теги Бостон Даллас Джамал Кроуфорд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джамал Кроуфорд поделился мнением о Луке Дончиче.

«Что я подумал о Дончиче после того, как он сказал болельщикам в Миннеаполисе то, что сказал? Лука – гангстер (участвующие в обсуждении Демаркус Казинс и Айзейя Томас громко смеются – прим. Sports.ru). И я говорю это в максимально уважительном ключе. Я не знаю, что он видел у себя в Словении. Но он и правда такой. Парни в лиге расскажут вам.

В лиге есть действительно крутые ребята, настоящие псы, а есть такие псы... ну, скорее щенята, не совсем псы. Лука – пес, настоящий. Чем важнее момент, чем выше ответственность, тем лучше он играет. Даже не все величайшие игроки способны на это. Он не такой, как все, он выделяется.

Такое впечатление, что Лука играет с наушниками. Он на своей волне, в собственном ритме. Никто не может повлиять на него, на его ритм. Дончич – особенный», – считает экс-игрок НБА.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лука Дончич: Grove Street 4 life, homie
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий