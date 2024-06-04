Джамал Кроуфорд: «Лука Дончич – гангстер»

Джамал Кроуфорд поделился мнением о Луке Дончиче.

«Что я подумал о после того, как он сказал болельщикам в Миннеаполисе то, что сказал? Лука – гангстер (участвующие в обсуждении Демаркус Казинс и Айзейя Томас громко смеются – прим. Sports.ru). И я говорю это в максимально уважительном ключе. Я не знаю, что он видел у себя в Словении. Но он и правда такой. Парни в лиге расскажут вам.

В лиге есть действительно крутые ребята, настоящие псы, а есть такие псы... ну, скорее щенята, не совсем псы. Лука – пес, настоящий. Чем важнее момент, чем выше ответственность, тем лучше он играет. Даже не все величайшие игроки способны на это. Он не такой, как все, он выделяется.

Такое впечатление, что Лука играет с наушниками. Он на своей волне, в собственном ритме. Никто не может повлиять на него, на его ритм. Дончич – особенный», – считает экс-игрок .